Реабилитолог оценила ежегодный ущерб от недостаточной подвижности граждан

Заведующая филиалом №1 Московского центра реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Виктория Бадтиева оценила в 54 миллиарда долларов ущерб, который мировому здравоохранению наносит гиподинамия.

По словам медика, приучать к подвижному образу жизни человека необходимо с детства. Установлено, что 75% граждан, кто во взрослом возрасте имеет ряд здоровых привычек, приучились к ним еще в юном возрасте.

Бадтиева отмечает, что пока здравоохранению сложно оценить урон от пандемии, которая настигла человечество в минувшем году.

«Опасность гиподинамии продемонстрировала и пандемия, когда в первую очередь изолировали пожилых людей с осложнениями. Однако, как показали последующие месяцы, именно для них недостаточная двигательная активность оказалась наиболее губительной, и мы видим, насколько тяжело они восстанавливаются», – цитирует врача «Росбалт».