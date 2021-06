Гемодиализ повышает риск заражения COVID-19

Проходящим через гемодиализ пациентам угрожает более высокий риск COVID-19, как показало исследование.

Ученые из Великобритании провели исследование, которое показало повышенную угрозу пандемии COVID-19 для пациентов, получающих гемодиализ. Эти процедуры проводятся при развитии тяжелой почечной недостаточности, такие люди должны посещать клинику несколько раз в неделю, что мешает им эффективно изолировать самих себя.

Авторы исследования, опубликованного в Clinical Journal of the American Society of Nephrology, изучили информацию о 5 755 пациентах, проходивших через гемодиализ в 51 клинике Лондона в период с 2 мая по 31 мая 2020 года. У 18% из них был выявлен положительный диагноз на COVID-19, а 8% госпитализировали с подозрениями на ковид. Риск заражения коронавирусом был выше у пациентов старшего возраста с диабетом и у тех, кто посещал загруженные другими людьми больницы.

А вот вероятность заражения COVID-19 пациентов, которые получали гемодиализ в менее заполненных клиниках с большим количеством свободных помещений, оказалась ниже. При этом особой связи между полом больных на гемодиализе, этнической принадлежностью или общим состоянием выявлено не было. Установлено, что пациенты с гемодиализом чаще сталкивались с симптоматической формой коронавируса.