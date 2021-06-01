Незрячий человек смог распознать предметы на столе, благодаря искусственным белкам

В Калифорнийском университете США в городе Беркли ученым удалось частично вернуть зрение 59-летнему добровольцу с генетической формой слепоты, сообщает The New York Times.

Ранее ученым уже удавалось вылечить врожденный амавроз Лебера — генетическую форму слепоты, которая приводит к дегенерации фоторецепторов. Его удалось исправить путем коррекции нарушенного гена.

Но в этот раз медики и исследователи взялись за более сложный случай, когда из-за болезни полностью отсутствуют фоторецепторы и восстанавливать зрение просто-напросто нечем.

В течение 13 лет нейробиологи совместно с другими специалистами работали над концепцией построения световозвращающих белков, которые позволяют человеку видеть. У упомянутого добровольца была именно эта форма слепоты.

В итоге материал был разработан и светочувствительные белки внедрили в сетчатку пациента. Это дало ему нечеткое изображение объектов. В итоге на эксперименте он смог обозначить, где именно на кухонном столе находятся две чашки.

«Впервые увидеть, что это сработало, пусть даже только на одном пациенте и на один глаз, – это захватывающе»

, — поделился с журналистами нейробиолог Эхуд Исаков.

Авторы эксперимента признают, что это лишь «начало пути» в поиске новых методов лечения слепоты, прежде чем такие вмешательства в организм станут доступны нуждающимся в помощи пациентам.