COVID-19 в России за сутки: 9 694 заболели, 7 386 выздоровели, 355 умерли

В России вновь зафиксирован существенный прирост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки выявлено 9 694 случая положительных результатов на COVID-19, передает столичный оперштаб.

Из общего числа 3 719 случаев приходятся на Москву, 829 – на Петербург, 748 – на Подмосковье. В регионах пока не наблюдается прироста свыше 200 новых пациентов в сутки.

Сообщается, что 13,4% случаев заражения – без симптоматического течения болезни. 7 386 человек выздоровели, а 355 случаев заражения завершились летально.

В Москве за минувшие сутки госпитализированы 916 человек с коронавирусной инфекцией.