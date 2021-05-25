Главный детский психиатр Сибири, помогавшая аутичным детям, подозревается в растрате

В Новосибирске правоохранители задержали главного детского психиатра Минздрава по Сибирскому федеральному округу, 61-летнюю Валентину Макашеву. Об этом пишет портал НГС со ссылкой на источники в силовом ведомстве.

Против женщины имеются подозрения по статье о присвоении или растрате денежных средств в крупном размере с использованием служебного положения.

На ее рабочем месте были проведены обыски и изъяты документы, передает «Тайга.инфо». В местном Минздраве отметили, что какой-либо официальной информации от органов не поступало, но ведомство готово оказывать содействие следствию.

«Коммерсантъ» пишет, что за минувший год Макашева заработала более 3,3 миллиона рублей (больше на 1,2 миллиона рублей, чем в 2019 году). В собственности у врача квартира площадью 105 квадратных метров, в два раза меньше квартира в испании, а также кроссовер Nissan Qashqai.

Правоохранительные органы пока не дают каких-либо официальных комментариев.

Сообщество детей с психическими особенностями пребывает в недоумении из-за задержания доктора. Макашева, по их словам, активно участвовала в помощи аутичным детям в регионе.