Похудевшие люди сидят реже, чем сохранившие свой вес

Стремящиеся похудеть люди сидят гораздо меньше обладателей стабильного веса или ожирения, как показало исследование.

Добившиеся существенных успехов в борьбе с лишним весом люди проводят в сидячем положении гораздо меньше времени в течение рабочих и выходных дней, если сравнивать их с обладателями стабильного или избыточного веса. Таковы итоги первого исследования на эту тему, опубликованного в журнале Оbesity. Его авторы решили проанализировать, сколько времени в сидячем положении проводят люди, которые похудели на диете и смогли сохранить свои результаты, а также лица с другим весом.

Последний раз на приблизительно такую же тему исследование проводилось в 2006 году. Оно показало, что сохраняющие стройность после похудения люди смотрят телевизор значительно меньше, чем представители контрольной группы, обладающие нормальным или избыточным весом. Но во время того исследования другие виды сидячей активности не рассматривались.

И вот теперь специалисты по диетам и снижению веса решили проанализировать, сколько именно времени в сидячем положении люди с разной массой тела проводят как в будние дни, когда они работают, так и в выходные. Сейчас это было сделать проще, чем 15 лет назад, благодаря распространению электронных устройств, позволяющих контролировать подвижность человека.

В исследовании приняли участие 4 305 человек. Оказалось, что успешно похудевшие и сохраняющие свой вес люди тратили на сидячее положение на три часа в день меньше, по сравнению с теми, кто имел стабильный вес или ожирение.