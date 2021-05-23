Число выявленных в России случаев COVID-19 достигло 5 млн

14,5% нововыявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией у россиян не сопровождаются клиническими симптомами болезни, передает столичный оперштаб.

Всего за сутки выявлен 8 951 заболевший. 7 297 человек выздоровели, а 357 случаев заражения оказались летальными.

2 924 случая приходятся на Москву, 842 – на Петербург, 769 – на Подмосковье. Среди регионов в первой тройке: Ростовская (195), Нижегородская (145) и Воронежская (144) области.

Всего с начала пандемии в России официально подтверждено 5 001 505 случаев заражения коронавирусом. 118 482 случая оказались летальными.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заверил россиян, что те из них, кто заразится после вакцинации, будут иметь гораздо менее выраженный постковидный синдром.