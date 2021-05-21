В России впервые обнаружена новая бактерия, вызывающая симптомы коклюша

2,3% заболеваний с симптомами коклюша в России оказались связаны с новой бактерией, которой до сих пор не было обнаружено в нашей стране, но на нее недавно обратили внимание многие вирусологи мира.

Данные о появлении бактерии B. holmesii в России подтвердили в Московском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского, пишут «Известия». Там же был разработан ПЦР-тест для выявления нового патогена.

Исследование проводилось среди 290 детей и взрослых с подозрением на коклюш. Еще в 0,8% случаев была выявлена сочетанная инфекциям B. holmesii и B. pertussis. Последняя же выявляется в половине случаев при подозрении на коклюш.

Отмечается, что B. holmesii вызывает более слабую форму коклюша, чем ее предшественники. Болезнь продолжается около 80 дней. В 60% она выражается приступообразным кашлем, а в 40% – обычным кашлем.