Попова: Чаще всего россияне заражаются коронавирусом дома и в транспорте

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» что после праздничных выходных уровни уровни заболеваемости ОРВИ, гриппом, коронавирусом и иными респираторными заболеваниями снизился вдвое, хотя до этого они не были низкими.

По словам Поповой, чаще всего россияне заражаются в транспорте и в домашних очагах. Чаще всего болеют, по ее сведениям, люди старше 50 лет. Невысокий удельный вес заболевших среди детей и молодежи.

Также глава Роспотребнадзора заверила, что российские вакцины защищают от всех штаммов коронавируса, включая три варианта индийского ковида.

«Кроме того, индийский штамм не способен преодолеть иммунитет, который формируют российские вакцины», — заявляет Попова.