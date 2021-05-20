Людям с ожирением помогут избавиться от дефицита витамина D

Исследование показало новую и эффективную методику лечения дефицита витамина D в организме человека.

Огромное число людей в разных странах мира страдают от нарушений баланса питательных веществ в организме. У пациентов после обходного желудочного анастомоза, а также у жертв ожирения часто наблюдается дефицит витамина D, который обусловлен тем, что их организм хуже его усваивает. А значит, им сильнее угрожают болезни костей, включая остеопороз и остеомаляцию. У жертв ожирения данный дефицит обусловлен еще и тем, что витамин D растворяется в большем количестве жира в организме.

И вот исследователи выяснили, что 25-гидроксивитамин D3 может использоваться для борьбы с дефицитом витамина D у лиц с ожирением. Треть взрослого населения развитых стран страдает от ожирения, эти люди нуждаются в большем количестве витамина D для удовлетворения суточной потребности. 25 гидроксивитамин D3 —это метаболит витамина D, который очень хорошо усваивается жертвами синдрома мальабсорбции. Это связано с тем, что данный метаболит не является жирорастворимым, он не разбавляется в жировых отложениях.

Метаболит представляет собой водорастворимую форму витамина D3, имеющую более высокий статус. Исследование показало, что лишь 36% получаемого перорально витамина D3 сохраняется в крови пациентов с синдромом мальабсорбции. Если же они принимали 25-гидроксивитамин D3, то данный уровень поднимался гораздо сильнее. Нехватка витамина D очень опасна для здоровья. Она повышает риск переломов и тяжелых заболеваний, включая рассеянный склероз, диабет первого типа, а также COVID-19.