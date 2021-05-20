Химиотерапевт-онколог рекомендовал онкопациентам прививаться от COVID-19

На сегодняшний день нет ни теоретических, ни практических подтверждений того, что прививка от коронавируса может ухудшить течение онкологической болезни. Об этом в эфире телеканала «Доктор» заявил заведующий химиотерапевтическим отделением Центра онкологии имени Блохина Алексей Трякин.

Все пациенты, прошедшие курс химиотерапии, проходят плановую вакцинацию. Вероятность подхватить коронавирус иммунитету, ослабленному химотерапией, гораздо легче. А риск смерти от COVID-19 у пациентов, проходящих подобное агрессивное лечение, в два раза выше.

Трякин рассказывает, что на сегодняшний день исследования о восприимчивости организма онкопациента к вакцине от ковида проводилось на препарате Pfizer. После первой порции вакцины антительный ответ появился у 30-40% испытуемых, а после второй ответ появился у 80% участников исследования.

В случае с онкогематологическими заболеваниями ситуация оказалась чуть хуже. Только после второй порции вакцины иммунный ответ появился у примерно 60% участников исследования.

Онколог уверяет, что побочные эффекты от вакцинации у его профильных пациентов не тяжелее, чем у остальных. Ее результативность лишь немного ниже, чем у здоровых людей.