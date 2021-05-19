Почти на 50% за неделю выросли объемы ковид-госпитализаций в Питере

При том, что официальная статистика о темпах пандемии коронавирусной инфекции в Петербурге гласит, что регистрация новых случаев заражения по сравнению с прошлой средой выросла на 11,38%, прирост по числу госпитализаций в процентах оказался в четыре раза больше.

За неделю, по данным городского координационного совета, прирост числа госпитализаций в Питере составил 46,69%, пишет 78.ru.

Сейчас в государственном здравоохранении Северной столицы предусмотрено 5 543 койки для пациентов с внебольничной пневмонией. Из них свободными остаются всего лишь 13% при нарастающих темпах.

Запас вакцин в городе на сегодняшний день составляет 174 970 комплектов.

Всего в России за минувшие сутки выявлено 7 920 новых случаев заражения коронавирусом. 784 из них приходятся на Петербург, 2 096 – на Москву, 697 – на Подмосковье.