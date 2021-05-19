439 миллионов потратят на создание общей базы данных о здоровье россиян

267 миллионов рублей из федерального бюджета будет вложено для создания информационной платформы о состоянии здоровья россиян Health Heuristics. Также около 172 миллионов рублей будет привлечено из внебюджетных средств.

В общем к 2024 году в проект будет инвестировано 439 миллионов рублей, пишет Vademecum. Однако, работать платформа начнет уже в 2023 год. Тогда, предположительно, в базе будут данные о 120 тысячах россиян.

На базе этих данных будет создано приложение с рекомендациями по питанию, физической активности, режиму работы, психоэмоциональному состоянию. При этом схемы лечения в приложении рекомендоваться не будут.

Авторы проекта рассчитывают, что от 20 до 40% людей будут передавать свои данные добровольно (дисбаланс может наблюдаться в зависимости от возраста, пола и региона проживания).

Среди упомянутых данных будут такие документы как электронные медкарты, онлайн-и офлайн-опросы посетителей фитнес-клубов, а также анализ соцсетей пользователей (для наблюдения ментального здоровья пациентов).

При этом предполагается, что к 2024 году объем выручки от реализации проекта составит не менее 94,5 миллиона рублей. При этом для пользователей пользование приложения будет абсолютно бесплатным.