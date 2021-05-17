В кабинете у зубного нет риска подцепить коронавирус

Риск заразиться коронавирусом в кабинете зубного врача является экстремально низким, как показало исследование.

Ученые из Университета Огайо в США выяснили, что сегодня люди могут без всякого страха отправляться в стоматологические клиники для установки пломб, лечения кариеса или проведения других необходимых процедур. Оказалось, что визит к дантисту не подвергает пациента повышенной опасности заражения COVID-19. По словам авторов исследования, при чистке зубов риск подцепить коронавирус не больше, чем при употреблении стакана воды в кабинете дантиста.

Известно, что COVID-19 распространяется воздушно-капельным путем, и на протяжении пандемии сохранялись опасения по поводу того, что выбрасываемая в воздух при выполнении различных стоматологических процедур слюна может распространять вирус. Ученые проанализировали генетический состав организмов, обнаруженных в образцах воздуха, которые были взяты во время ряда стоматологических процедур, включая чистку зубов, удаление камней и сверление.

Был сделан вывод о том, что водный раствор из ирригационных инструментов, а вовсе не слюна, является основным резервуаром для любых бактерий и вирусов в каплях, попадаемых в воздух изо рта пациентов. Даже при низком уровне вируса SARS-CoV-2, обнаруженном в слюне пациентов без симптомов, в аэрозольных частицах, которые выбрасывались в воздух при лечении зубов, никаких признаков коронавируса не содержалось. А значит, посещение клиник можно считать безопасным.