Ученые рассказали, как рекордный зной отразится на заболеваемости ковидом

Приближающийся к Москве крупный антициклон, который принесет с собой рекордно жаркую погоду может повлиять на распространение коронавируса, но не напрямую. Наиболее благоприятная для болезни обстановка — «скопление людей в закрытых, слабо вентилируемых помещениях», объяснил РБК вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский, так что если люди будут из-за жаркой погоды больше времени проводить на улице, а влажность воздуха будет достаточно низкой, это может снизить и заболеваемость.

«Если высокая температура воздуха сопровождается высокой влажностью, это может быть опасно, потому что длительное нахождение в воздухе взвеси с вирусами будет способствовать росту заболеваемости», — объясняет инфекционист Евгений Тимаков. Так как вирус распространяется через слюну, то пересыхание слизистой оболочки мешает этому процессу, однако «у большей части населения мегаполисов слизистая и так высушена», какая бы температура не была за окном из-за частого воздействия кондиционеров.

При этом как таковые вопросы о том, как на вирус повлияет та или иная температура, либо другие факторы специалисты считают некорректными.