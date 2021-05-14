«Увлеклись местью». Известному трансплантологу Каабаку снова мешают спасать жизни

Евгений Плющенко // фото: Global Look Press

Плющенко остался без звезд и сборной: что "унесла с собой" Александра Трусова?
Фото: Global Look Press

Как далеко готов зайти Кремль? Кагарлицкий предрек властям большие проблемы
Фото в статье: стоп кары с YouTube-канала «Алексей Навальный»

"Их профессия – ненавидеть Навального": ФБК* озвучил зарплаты Симоньян, Красовского и Кононенко
Фото: Global Look Press

Яйца, деньги, печеньки: как россиян заманивают на пункты вакцинации
В центре внимания
Сергей Миронов // фото в статье: Global Look Press
"Справедливость" за деньги: как эсеры получают донаты от коррумпированного бизнеса
"Россияне не станут жить в вагончиках": зачем стране нужны рабочие мигранты?
Новый штамм выдавит все остальные: чем грозит миру индийский коронавирус

Новости дня

14 мая, пятница

[19:22]Московское метро потратит 95 миллионов за 485 дней благоухания в 1944 вагонах
[18:30]Депутат МГД потребовал от главы метрополитена объяснить массовые увольнения
[16:59]Приставы описали имущество в редакции "Радио Свобода"* с намерением взыскать штрафы
[15:56]Российские власти отложили запрет на найм россиян посольством США
[15:18]Минпросвещения отправило на доработку постановление о просветительстве
[14:28]Клишас: Закон о запрете избираться сторонникам Навального нужно серьезно доработать
[13:34]Деловое издание VTimes объявлено "иноагентом". Его открыл коллектив "Ведомостей"
[13:09]В Нижегородской области изнасилована и убита 12-летняя девочка. СК просит помощи
[12:40]Клишас исключил отмену моратория на смертную казнь
[11:59]Ургант о словах Жириновского про закрытие его шоу: "Не будет просто так молоть ерунду"
[11:25]"Это то, что меня волнует": Лигалайз выпустил клип о протестах в России
[10:32]Команда Навального назвала увольнения работников метро классикой "фашизма"
[09:58]35% компаний решили уменьшить офис после пандемии. На него стали смотреть иначе
[09:27]В Подмосковье мужчина сжег телевизор в Вечном огне. Ему вменяют вандализм
[08:49]Тизер "Друзей", музыканты против власти, метро против оппозиции. Главное к 14 мая
[03:58]В Питере задержали мужчину, избивавшего собаку другой собакой на улице
[03:55]Дептранс Москвы собирает чеки, "помогая деревьям". Но чеки нельзя сдавать в макулатуру
[00:08]В Ельце предпринимателя избили рядом с администрацией якобы за выигранный тендер

13 мая, четверг

[22:59]Медведчуку назначили домашний арест до 9 июля и не стали отпускать под залог
[22:06]В Шереметьево задержан сын политика, который побывал губернатором трех регионов
[20:39]"Да, я не без греха": Экс-солистка t.A.T.u. выпустила первый ролик для праймериз "ЕР"
[19:58]Отравивший напитками 30 москвичей мужчина может сесть на 17 лет
[19:32]Пострадавших во время шутинга в Казани детей отправят на отдых в госучреждения
[19:12]В Москву прибыл генсек ООН. Путин обещает с ним встретиться, но лишь в онлайне
[19:09]Несколько сотен мусульман собрались на Ураза-Байрам, несмотря на запрет
[18:45]Выброшенный на улицу котенок вскоре может обойтись россиянину в 30 тысяч рублей
[17:45]15% россиян за последние пять лет жертвовали деньги благотворительным организациям
[16:45]Путин предложил наградить сотрудников казанской гимназии медалями
[16:04]Российские кинотеатры досрочно убрали голливудские фильмы с показов
[15:57]Патриарх Кирилл призвал женщин вместо аборта рожать ребенка и нести его в церковь
[15:34]В Москве раньше срока откроют участок салатовой ветки "Дубровка" – "Волжская"
[15:17]Суд за день передумал арестовывать Ройзмана на 9 суток. Он выйдет сегодня же
[15:06]Четверть россиян в прошлом году оказались на грани бедности
[15:04]Финал Лиги чемпионов перенесли из Турции в Португалию
[14:56]Московские власти отчитались об удалении данных, собранных на цифровые пропуска
[14:21]Соцсети хотят заставить открыть представительства в РФ под угрозой блокировки
[13:54]Песков заверил, что Россия не собирается поглощать Донбасс
[13:13]"Протест вспыхнет спонтанно": Команда Навального изменит подход к митингам
[12:50]Пропаганда и репрессии помогли власти снизить уровень поддержки протестных акций
[12:29]Ученый прокомментировал сообщение о новых ядерных реакциях на Чернобыльской АЭС

Фото: depositphotos
Цены вычитаются – здоровье прибавляется: как получить налоговый вычет на фитнес
Стоп-кадр: YouTube
Рецепт: бомбическая зубатка под маринадом
Фото: depositphotos
Айва батата не испортит: рецепт умопомрачительного салата
Фото: Global Look Press
Чем аллергику помочь весной?
Фото: depositphotos
Рецепт: Заводной апельсин. В кексе
Фото в статье: пресс-служба СТС
Бананы по-африкански, клубничное ризотто и йогуртовый торт: топ-3 фруктовых десертов
Фото в статье: depositphotos
Блины с копченым сыром, запеканка с кроликом и булгур: топ-4 необычных рецептов
Фото в статье: пресс-служба СТС
Дары моря на столе: Топ-3 блюд из морепродуктов от Александра Бельковича
Фото в статье: depositphotos
Грудка в глазури и кальмар с кускусом: два простых рецепта для незабываемого ужина
Фото: пресс-служба СТС
"Итальянка" на российской кухне: топ-3 рецепта пиццы от Александра Бельковича
sobesednik logo

«Увлеклись местью». Известному трансплантологу Каабаку снова мешают спасать жизни

Здоровье и дом - Здоровье
18:34, 14 мая 2021

«Увлеклись местью». Известному трансплантологу Каабаку снова мешают спасать жизни
Михаил Каабак // стоп-кадр: YouTube
Михаил Каабак // стоп-кадр: YouTube

Два года назад все СМИ били тревогу, звезды призывали вернуть Михаила Каабака и его команду к работе. Трансплантолога, единственного в стране, кто пересаживает почки детям с низким весом, уволили из НЦЗД. После громкого скандала, трансплантолога вернули, но работать ему не дают, по словам Михаила Михайловича, руководство медицинского центра занимается саботажем.

Пациентская организация «Темида», в которой состоят 300 человек, снова создали петицию в поддержку трансплантолога Михаила Каабака, ее подписали уже более ста тысяч человек. В известной клинике НЦЗД трансплантологу не дают спасать жизни детей, запрещая использовать препараты и проводить трансплантации тем методом, которым были спасены ранее около 400 детей. 

– Моему сыну в год и десять месяцев сделали пересадку, – говорит Марина Десятская, мама одного из пациентов Каабака. – После этого, в 2019-м году, наших докторов уволили, и мне пришлось создавать петицию и пытаться вместе с другими родителями возвращать врачей.

Было очень сложно, Миндзрав и другие члены профессионального сообщества обесценивали все наши переживания, говорили, что в НЦЗД все хорошо и отправляли нас в другие центры. Что только мы не делали, использовали все инструменты, чтобы доказать обратное. На центр не обратили внимание даже тогда, когда умерла Настя Орлова, которой не исполнилось и года, ей не сделали трансплантацию из-за того, что уволили врачей.

На пресс-конференции журналист задал вопрос главе больницы, уволил бы он Каабака, если бы его ребенку нужна была трансплантация. Он ответил: «Как родитель – нет, как администратор – да». 

– Как вы думаете, в чем проблема на самом деле?

– Я вижу ситуацию несколько иначе. НЦЗД так увлеклись местью Михаил Михайловичу, что уже отыгрываются на наших детях. Возможно, им невыгодно спасать наших детей. У нас 300 детей после операции, мы нуждаемся в качественном лечении. Нам закрыли стационар, госпитализация в отделение Каабака невозможна. Нам сказали, что деньги и квоты закончились, во вторник сыну должны были делать капельницу, но до этого никому нет дела. Препарат нужный мне покупать не будут, если я куплю, использовать препарат тоже нельзя, или куда хочешь, – вот так это называется. В других больницах нет трансплантологов, нас лечить там не могут. Если не делать капельницы, мы потеряем орган. Моему сыну Диме три года. 

Мы поговорили с Михаилом Каабаком, который подробно объяснил, что происходит между ним и администрацией больницы. По его словам, ему и его команде постоянно чинят препятствия.

 А зачем это больнице, разве спасать жизни – не самое важное для них?

– Хороший вопрос, – непонятно! Никто внятно объяснить не может, зачем гробить программу трансплантации, уникальную в своем роде, основанную на отечественных разработках. Наверное, кому–то это нужно, мы понять не в состоянии. Мы пробовали обратитья в высшие инстанции, но Миндзрав транслирует невнятную позицию, заключающуюся в том, что наша технология неэффективна, якобы нет никаких исследований, доказывающих обратное. Я сейчас как раз готовлю адаптированный вариант переводов этих исследований, их множество. 

– Сколько людей лечились вашим методом?

– Несколько сотен детей и взрослых. В прошлом году я делал об этом доклад в Ванкувере, на тот момент по нашей технологии было прооперировано около 400 детей, выжило 95%.

– А почему раньше вы могли оперировать, а сейчас нет?

– Непонятно! 

– Хорошо, а есть тот метод, который нравится Миндзраву?

– Да, есть схема, которая утверждена клиническими рекомендациями. Результаты от такого метода значительно хуже. Пятилетнее выживание на традиционной терапии порядка 70%, на нашей более 90%, плюс, мы рассчитываем, что ребенок проживет гораздо больше пяти лет.

Что самое главное, наша схема подразумевает неиспользование стероидов после трансплантации, стероиды – неприятный препарат, его хроническое применение сопровождается массой побочных эффектов.

– После того, как вас вернули в больницу спустя череду скандалов в прессе, как проходила ваша работа?

– С первых же дней нашего возвращения в должность мы столкнулись с саботажем. Первый, самый яркий саботаж, это момент с одним из препаратов, который доступен бесплатно в рамках международной программы. Исследования показали высокую эффективность этого препарата. Компания не хотела его позиционировать и продавать, как препарат для трансплантации, поэтому они бесплатно нам его поставляли.

Мы пользовались этой программой, инициировали бесплатную поставку для пяти наших пациентов в феврале прошлого года, получили мгновенное одобрение Миндзрава на поставку и не смогли принять его в НЦЗД. Больница отказалась его принимать, ссылаясь на отсутствие договора между поставщиком и НЦЗД, и договора до сих пор нет. Нам приходилось покупать препарат за счет благотворительных организаций.

Второй этап саботажа: мы согласились с такой волей администрацией, не хотят бесплатно, мы стали закупать, подготовили документы для закупки на 18 пациентов и ушли в отпуск летом. Вернулись из отпуска, обнаружили, что ни на одного из пациентов препарат не был закуплен. На наши вопросы нам ответили, что мы неправильно составили заявление в коммерческий отдел.

Мы плюнули на все это и стали покупать препараты самостоятельно с благотворительными фондами. Мы использовали препараты, оставаясь в правовом поле, однако в апреле этого года директор НЦЗД выпустил распоряжение, согласно которому мы не можем пользоваться препаратами, которых нет в аптеке НЦЗД. Это решение парализовало полностью нашу работу.

Мало того, что мы не можем делать трансплантации, мы не можем делать ничего, пациентам не может быть оказано ни дооперационное лечение, ни послеоперационная поддержка.

Наша деятельность полностью парализована, поэтому родители пациентов снова составили петицию. Мы сейчас находимся в необычной ситуации, нам предложена почка от посмертного донора для ребенка, на которого нет препарата в аптеке НЦЗД, но есть препараты на другого ребенка, которые были закуплены правильным образом. Но почка предложена другому ребенку. Пока мы ждем подписания всех бумаг, для того, чтобы препараты другого ребенка отдать тому, кому нужно пересадить почку, мы не можем зайти в операционную.

– А что, администрация больницы не может сама заниматься документами для приобретения препаратов? Почему ждут вас?

– Мы вообще не должны этим заниматься, такие вопросы решает коммерческий отдел. Если им и нужна наша помощь, всегда можно позвонить, в отпуске никто без связи не остается.

По мне, так это осознанное препятствование деятельности. Нет препаратов – нет трансплантации. 

– А разве не проще вас уволить?

– Уволить они нас не могут после событий в 2019 году, но этот способ более фашистский, ведь могут погибнуть дети. Сейчас в подвешенном состоянии около 30-ти человек. Они должны оперироваться либо по клиническим рекомендациям, либо ждать, когда мы сможем оперировать по нашим технологиям. 

– Я уверена, что таких специалистов, как вы, ждут во многих больницах, в том числе и за рубежом..

– Мы сейчас работаем над этим вопросом. Задача эта непростая: либо нужно что-то модифицировать в Миндзраве, либо искать клинику, которая не подчиняется Миндзраву. С клиниками за границей есть эмоциональный момент: мы не хотим бросать наших российских детей, для них это тяжелое условие, ведь там не действует наш ОМС, а люди не могут себе оплачивать лечение. Помочь в данной ситуации может только внятный диалог с Миндзравом, но пока у нас нет партнера по диалогу. 

Рубрика: Здоровье

Поделитесь статьей:

Михаил Каабак // стоп-кадр: YouTube

Здоровье

«Увлеклись местью». Известному трансплантологу Каабаку снова мешают спасать жизни
Global Look Press

Здоровье

Ученые выяснили, что гемодиализ снижает действие вакцины от коронавируса
Global Look Press

Здоровье

Лысые мужчины болеют коронавирусом более тяжело
Политика
Как произойдет транзит? Политолог раскрыл план Владимира Путина и его последствия
"Это сенсация": Соловей в прямом эфире поделился инсайдом из ближайшего окружения Путина
Ситуация взрывоопасна: Эксперт заявил о риске войны России и Украины из-за "кума Путина"
Эксперт "Архнадзора": исторические памятники Москвы сносят ради пустых электричек
Общество
«Обрубила бы Интернет!» Тарасова призвала запретить соцсети после бойни в Казани
«Таких надо ремнем бить»: Лещенко рассказал, почему случилась трагедия в Казани
"Тревожный сигнал": СМИ выяснили вероятность введения новых коронавирусных ограничений в Москве
Игорь Минтусов: трагедия в Казани – выводы и прогнозы
Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

В лидерах Евровидения-2021 у букмекеров – Мальта. Вероятность победы певицы Дестини Чукуньере оценивается в 20%. Она будет участвовать вместе с Манижей в первом полуфинале, и самое печальное, что стиль ее композиции с эдаким ломаным музыкальным ритмом отчасти схож с российской песней. Только у Дестини все сделано гармоничнее и профессиональнее

Нечаев Андрей

Нечаев
Андрей

Экономист

Я уже давно об этом говорю, но вот наконец и власти публично констатировали: финансовая ситуация в регионах на грани катастрофы и нужно каким-то образом начинать решать эти проблемы. Только вот способ, каким они предлагают их решать, всего лишь полумеры. Думаю, в 2029-м ситуация воспроизведется в тех же масштабах, что сейчас

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Все эти люди отрывают от работы врачей и учителей, ничего созидательного при этом не делая. То есть они, по сути, портят жизнь тем, кто реально что-то меняет, и в этом заключается их главная обязанность. Причем сами они не получают от этой как бы работы ни малейшего удовольствия – я же вижу. Они приличные люди, вы что

Культура и ТВ
«Дураков пора называть дураками»: в сети обсуждают стеб Урганта над Жириновским
«Кирочки не стало». Умерла подруга Ивана Краско
Внучка Сергея Образцова: Я поставила "Чиполлино" без политических намеков
Николая Сванидзе не позвали на юбилей "Вестей" у Владимира Соловьёва
Шоу-бизнес
«Ждите Джокера!»: продюсер «Маски» рассказала, какой персонаж может появиться в третьем сезоне
«Анорексия!» Бузовой поставили страшный диагноз
Тяжелобольного Вячеслава Зайцева помощники втянули в новый скандал
Наталья Бочкарева вернулась в профессию после скандала с запрещенными веществами

Здоровье
«Увлеклись местью». Известному трансплантологу Каабаку снова мешают спасать жизни
Ученые выяснили, что гемодиализ снижает действие вакцины от коронавируса
Лысые мужчины болеют коронавирусом более тяжело
Студенты могут бороться со стрессом с помощью собак
Туризм
"Обнуление наше все": туристы радуются отмене ПЦР-тестов для вернувшихся из Абхазии
Где в России не хуже, чем в Турции: 10 самых популярных мест
"Пирамидам хана! Русские идут": россияне с иронией встретили открытие границ с Египтом
Потапенко жестко раскритиковал двойной ПЦР-тест для туристов
Авто
Депутат Лысаков предложил отбирать автомобили у пьяных водителей
"Свою "ласточку" на растерзание никто не даст": Асланян не верит в "народный каршеринг"
Верующих поставят на счетчик: сможет ли РПЦ отменить платную парковку у храмов
"Это лишний геморрой": Шкуматов раскритиковал куплю-продажу авто через Госуслуги
Недвижимость
Миллиардер Рыбаков назвал ипотеку глупостью. Он прав или не прав?
Жилье и жулье: кто виноват в росте цен на недвижимость и когда он остановится
Эксперт рассказал, что будет с ценами на жилье в 2021-м после отмены льготной ипотеки
"Квартиры должны подешеветь": в России могут ввести льготную ипотеку на вторичное жильё
Свежий номер
Фото: стоп-кадр YouTube
"Сил нет. Не знаю, дойду ли до магазина": состояние Светличной резко ухудшилось
Фото: Андрей Струнин, "Собеседник"
"Хочу 9 мая убить Горбачева. Он враг": озвучены детали неизвестного покушения на генсека
Владимир Путин и Джо Байден // Фото: Global Look Press
В высылке россиян из Чехии виден "американский след"? Белковский – о дипломатическом скандале
Артем Чайка // Фото: Global Look Press
Убытки на сотни миллионов: "черная полоса" настигла бизнес сына экс-генпрокурора Чайки
Фото в статье: cian.ru
В "доме друзей Путина" выставили на продажу пентхаус за 1,5 млрд рублей. Фото
Владимир Долинский // фото: Global Look Press
Владимир Долинский:
Как мы радовались Путину, надеялись и на него. Но...
Сергей Пускепалис // фото: Global Look Press
Сергей Пускепалис:
Россиянам нужно научиться принимать соседей
Виктор Добронравов // фото: Global Look Press
Виктор Добронравов:
Я никогда не жил в тени отца
Стоп-кадр: Youtube
Адвокат Илья Новиков:
При Путине позитивных изменений в судебной системе не будет
Лев Лещенко // фото: Андрей Струнин
Лев Лещенко:
Мне жаль людей, которые не жили в СССР. Такой коррупции там не было!
Вячеслав Зайцев // фото: Global Look Press; в статье: Instagram
"Зайцева насильно разлучают с сыном": экстрасенс считает, что из кутюрье делают марионетку
Филипп Киркоров // фото: Global Look Press
"Так шалю, что все ходуном ходит": Киркоров рассказал о постыдных поступках
Фото: стоп-кадр YouTube
"Какая любовь в 90 лет? Краско хотят уничтожить!": беспомощный актер умоляет о спасении
Ольга Бузова // Фото: Global Look Press
"Эгоистка!": Пока Ольга Бузова в больнице, ее сестра улыбается в камеру
Наталия Вяль // Фото: Instagram
Четвёртая жена Краско: Мне наплевать на брак Ивана Ивановича. Дачу пусть отпишет детям
Леонид Казинец // Фото: Global Look Press
"Баркли" попал под суд
Фото в статье: depositphotos
3 рецепта от шефа: пирог с грибами и шпинатом, кордон-блю и биточки с фаршем
Светлана Радионова // Фото: Global Look Press
Королева надзорных скандалов
Фото: соцсети
Гусь в семье – товарищ: под Москвой спасенная от съедения птица стала звездой Instagram
Сергей Махлай
Владелец ПАО "Тольяттиазот" Сергей Махлай ударился в теории заговоров
^