Ученые выяснили, что гемодиализ снижает действие вакцины от коронавируса

Исследование показало, что находящиеся на гемодиализе пациенты имеют более слабую реакцию на вакцину от коронавируса.

Одной дозировки вакцины против COVID-19 недостаточно для выработки адекватного для защиты количества антител у пациентов, находящихся на гемодиализе. Во время этой процедуры у человека с хронической или острой почечной недостаточностью специальный аппарат выполняет функции почек и фильтрует кровь от токсинов.

Ученые из Университета Макгилла в Монреале рекомендуют таким больным обязательно проходить через второй усиливающий укол вакцины с соблюдением рекомендуемого трехнедельного интервала. Кроме того, им особенно строго следует соблюдать меры профилактики в отделениях гемодиализа до тех пор, пока анализы не покажут адекватного количества защитных антител в крови. Подобного рода пациенты особенно уязвимы в плане заражения, поскольку они трижды в неделю посещают больницы для проведения гемодиализа.

Печальная статистика показывает, что если пациенты на гемодиализе заболевают COVID-19, то у них вероятность летального исхода составляет до 20%-30%. Это в 10 раз выше, чем среди населения в целом. В исследование включили 154 подобных больных, в контрольной группе находилось 40 здоровых добровольцев. Оказалось, что после первой прививки антитела не обнаруживались у 57% пациентов на гемодиализе, а у 4 после вакцинации развился коронавирус.