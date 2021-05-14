Лысые мужчины болеют коронавирусом более тяжело

Облысение является фактором риска более тяжелого течения коронавируса у мужчин, как установили учёные.

В научной прессе опубликованы сразу три работы, доказывающие связь между облысением и более тяжелой формой коронавируса. При этом их авторы не смогли ответить, почему быстро теряющие волосы мужчины в два с лишним раза чаще сталкиваются с более тяжелой формой коронавируса, чем их ровесники, которые сохранили шевелюру.

Первое исследование доказало связь между облысением и повышенной вероятностью госпитализации, но оно было небольшим по объему. Во время второго ученые выявили связь между особенностями функционирования определенного гена и риском попадания в реанимацию с коронавирусом. Отметим, что облысение чаще всего бывает наследственным, то есть объясняется генетикой. Третье исследование также было наблюдательным и выявило связь между потерей волос и тяжелой формой ковида.

При этом никакого особого противоречия здесь нет. Достаточно вспомнить, что более 40% мужчин старше 50 лет уже сталкиваются с потерей волос, а после 70 эта пропорция вырастает до 85%. Хорошо известно, что коронавирус тяжелее всего переносят люди старшей возрастной группы. Так что логически пожилые мужчины, имеющие облысение, действительно заболевают коронавирусом в более тяжелой форме.