В московских парках возобновлена работа павильонов профилактических осмотров

46 павильонов откроются в местах отдыха москвичей, где жители столицы смогут пройти комплексное обследование организма. Программа «Здоровая Москва» впервые была реализована в допандемийный 2019 год.

Программа обследования разделена по половому принципу и по возрасту на группы от 18 до 39 лет и старше 40 лет. Пациенты смогут измерить глазное давление, пройти через кабинет терапевта, сдать кровь для общего анализа, измерить объем легких, сахар в крови, давление, холестерин, насыщенность крови кислородом, проверить сердце.

Для женщин также в базовом плане исследовании предусмотрено цитологическое исследование мазка с шейки матки и УЗИ молочных желез. У мужчин — взятие крови для исследования на исключение рака простаты.

В возрастной категории 40+ к базовым пунктам добавляется обследование щитовидной железы, а также забор кала для анализа на исключение скрытой крови.

Далее пациентам при подозрении на патологии выдаются направления к узким специалистам.

Все обследования проводятся бесплатно при наличии паспорта или иного, подтверждающего личность документа. Полный список павильонов «Здоровой Москвы» можно найти на сайте депздрава.