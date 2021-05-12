Ислледователи выяснили, опасны ли прививки от коронавируса для беременных

Вакцины против коронавируса не повреждают плаценту и безопасны при беременности.

Вакцинация от COVID-19 безопасна во время беременности, как показало исследование, проведенное учеными из Северо-Западного университета в Чикаго. Оно было опубликовано в журнале Obstetrics & Gynecology. Получены новые данные о том, что будущие мамы могут смело вакцинироваться от коронавируса.

И это тем более полезно, если вспомнить, что по статистике беременным коронавирус угрожает намного больше, чем другим женщинам. Исследование показало, что препараты для профилактики COVID-19 не повреждают плаценту. Выводы были сделаны на основе изучения плаценты 84 вакцинированных и 116 непривитых матерей.

Большая часть прививок осуществлялась препаратами от компании Pfizer и Moderna во время третьего триместра. Ранее та же самая команда ученых опубликовала исследование, которое показало, что в плаценте женщин с положительным тестом на COVID-19 отмечается аномальный кровоток между матерью и ребенком.