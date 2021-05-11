Вакцинация или профанация? Россияне жалуются на проблемы с получением сертификата о прививке

Власти Кипра заявили, что готовы принимать без ПЦР-тестов туристов, прошедших вакцинацию. Очевидно, что ковид-паспорта или сертификаты о вакцинации – вопрос ближайшего будущего.

Однако если вы сделали прививку от коронавируса, это, как показывает жизнь, вовсе не означает, что вы точно станете обладателем электронного сертификата на русском и английском языках с QR-кодом. И наоборот, если вы не делали прививку, то у вас, оказывается, есть шанс обзавестись сертификатом.

Как сообщается в группе ВК «Типичное Одинцово», жительница этого подмосковного города хотела записаться на прививку от Covid-19, но выяснилось, что она якобы уже ее сделала в Одинцовской больнице.

«Мне был выдан сертификат о прививке. И даже QR-код размещен. Самое интересное, что я не была в Одинцовской ОБ и никакой прививки не делала. Как сие понимать, не знаю. Куда обращаться – тоже», – пишет женщина.

«Радоваться нужно, что никто уже не заставит ее делать. Я бы тоже хотел, чтоб у меня прививка на бумаге была, а по факту нет. Люди не знают, как отказаться. А тут такой подарок судьбы», – отреагировал на историю житель Одинцово.

Другая пострадавшая из Одинцово сообщает о симметрично противоположной ситуации: невозможности получить на госуслугах электронный сертификат, хотя прививка была сделана.

Жалоб на невозможность получить сертификат, равно как и на пришедшие на госуслугах сертификаты на якобы сделанные прививки, хватает. Что тому причиной: сбой или профанация системы вакцинации, случайность или чей-то умысел, неизвестно.

Корреспондент Sobesednik.ru сама оказалась в подобной ситуации: сделала вторую прививку от ковида 6 марта в поликлинике №62 г. (филиал №4) Москвы, получила бумажный сертификат, но получить электронный сертификат до сих пор не может...