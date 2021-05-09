Мурашко заверил, что осенью у россиян сформируетcя коллективный иммунитет к COVID-19

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко не стал уточнять, какое количество людей на сегодняшний день в России завершили вакцинацию от коронавируса. Он лишь отметил, что профилактические мероприятия продолжаются в плановом порядке.

Также Мурашко заверил, что к сентябрю коллективный иммунитет среди россиян будет обеспечен, передает «Интерфакс».

Три дня назад вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что в РФ 9,4 миллиона граждан закончили курс вакцинации и еще 13,4 миллиона человек получили первую дозу.

За минувшие сутки в России диагностировано 8 419 вновь выявленных случаев заражения коронавирусом.