Фармкомпании: Отказ от патентов на вакцины лишь усложнит борьбу с пандемией

Если государства примут решение временно отказаться от прав на интеллектуальную собственность на вакцины от коронавируса, ничего хорошего из этого не выйдет, а борьба с болезнью только усложнится, уверены в Международной федерации фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA). Они говорят, что проблему нужно решать диалогом между бизнесом и государствами.

В заявлении ассоциации говорится, что отказ от механизмов рыночной конкуренции «не приведет к наращиванию объемов производства вакцин и не обеспечит появления практических решений, необходимых для борьбы с этим глобальным кризисом в области здравоохранения». Они предупреждают, что подобные меры лишь будут отвлекать фирмы от производства и распространения препаратов.

IFPMA считает, что это «простое, но неправильное решение сложной проблемы», передает ТАСС со ссылкой на документ.

Как ранее писал Sobesednik.ru, решение об отказе от патентов на вакцины поддержала администрация президента США Джо Байдена. Это также обсуждалось на съезде глав МИД стран «Большой семерки». Вопрос был поднят и в ВТО, но консенсуса там пока нет: пока что поддержали идею лишь 60 из 164 стран-участниц. Глава Всемирной организации здравоохранения выступает за отказ от рыночных механизмов.