Ученый назвал способ выявить COVID-19 по состоянию ногтей

Как рассказал британский профессор Тим Спектор, линии или бороздки на ногтях могут быть признаком того, что человек переболел коронавирусом, об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Metro.

Профессор опубликовал снимок ногтей одного из пациентов в твиттер и объяснил, как коронавирус меняет внешний вид ногтей человека.

По мнению специалиста, при заражении человека коронавирусом на ногтях может проявиться четкая полоса роста ногтей в виде светлых горизонтальных линий на ногтевых пластинах. При этом они могут появиться не сразу, поскольку ногтям необходимо время, чтобы отрасти.

Спектор предупредил, что внезапное появление такой линии на ногтях может быть незаметным, но также свидетельствовать о серьезных заболеваниях, не только о COVID-19, но и о кори, скарлатине, болезнях щитовидки, диабете или анемии.

Ранее ученые заявили, что комнатные мухи могут распространять коронавирус в течении 24 часов после заражения. Ученые из Университета Канзаса обнаружили, что обычные комнатные мухи могут как бы подцеплять этот вирус из окружающей среды от инфицированных людей и переносить его в течении 24 часов после заражения. Более того, мухи способны механически передавать геномные РНК SARS-CoV-2 в окружающую среду в течении 24 часов после воздействия.

Как отмечается, комнатные мухи активно распространяют бактериальные, вирусные и паразитарные заболевания, как людям, так и животным. Они могут переносить более 250 различных патогенов. Вирусные частицы оказываются как внутри, так и снаружи насекомого, оседая на его крыльях, лапах или ротовом аппарате. Ранее было доказано, что мухи механически передают коронавирусы, но в отношении COVID-19 это пока не подтверждено.