Фото: Global Look Press

Путина попросили спасти Алтай от туризма
Фото в статье: стоп-кадры YouTube

"Всю страну разворовали, плакать хочется": что сказала пенсионерка Володину. Полный текст
Алексей Емелин // фото: Global Look Press

Емелин – в "Авангарде" медицинских скандалов: что доводит хоккеистов до больничной койки
Фото: Global Look Press

100 лет в обед: "незнаменитая война" Греции и Турции и сухой закон в Онтарио
В центре внимания
Global Look Press
Станислав Белковский: Начинается закулисная борьба за пост Собянина
В высылке россиян из Чехии виден "американский след"? Белковский – о дипломатическом скандале
Убытки на сотни миллионов: "черная полоса" настигла бизнес сына экс-генпрокурора Чайки

Новости дня

05 мая, среда

[11:59]Чтобы сдержать цены, правительство запретило вывоз гречки летом
[11:14]В России предложили полностью запретить продажу энергетиков детям
[10:11]Ученый назвал способ выявить COVID-19 по состоянию ногтей

04 мая, вторник

[22:04]В Госдуме собираются лишить избирательного права всех сторонников Навального
[18:08]Верховный суд отказал Дмитрию Гудкову в регистрации газеты
[17:51]ЦБ не исключил третьей волны ковида и появления мутации, устойчивой к вакцинам
[17:16]Треть сотрудников компании уволились в один день из-за запрета обсуждать политику
[16:29]Каждый пятый в России считает себя лентяем, каждый третий откладывает дела
[15:34]Кузьминов: Нельзя бороться с падением доходов населения соцвыплатами нуждающимся
[14:51]Международная комиссия юристов требует прекратить преследование Ивана Павлова
[14:34]"У нас такое кино большая редкость": Яшин о снятом в ФРГ фильме про Навального
[13:51]Строительство "Северного потока-2" приостановлено из-за судебного иска
[13:24]Блогер рассказала, что ей предлагали 700 тысяч за видеопоздравление Путина
[12:52]Пожар в гостинице "Вечный зов": 2 погибших, пострадавшие дети и возбужденное дело
[12:18]В Чехии опровергли слух о попытках замять скандал с ГРУ за поставку вакцины из РФ
[11:15]Треть россиян ожидает снижения доходов из-за длинных майских праздников
[10:29]Пожар в московской гостинице, "жмотятся" на подарки ветеранам. Главное к 4 мая

03 мая, понедельник

[23:19]"Что говорить о сумасшедших": Мясников ответил зрителю, грозящему ему иском
[17:56]Байден поздравил прессу с праздником: Без свободных СМИ не может быть демократии
[17:25]ОБСЕ призвала отказаться от стигматизации СМИ ярлыками "иностранный агент"
[16:46]Портрет Навального заместило граффити из мерча Варламова не без намека на Путина
[16:01]Разрешение въезда в ЕС привитым автоматически не освободит их от тестов и карантина
[15:13]Защита адвоката Ивана Павлова обжаловала меру пресечения
[14:32]Власти Европы хотят разрешить въезд людям, привитым одобренными вакцинами
[14:06]Лишь послание Путина вызвало больше общественного внимания, чем Навальный
[13:12]Жители Дагестана снесли новый бюст Сталина, чтобы не "сеять раздор" между нациями
[12:40]Анин: Расследование затягивали ради слежки за журналистами "Новой газеты"
[12:15]Латушко зовет на протест 9 мая для проверки Лукашенко на приверженность фашизму
[11:22]Посол США в Беларуси: Лукашенко ищет виноватых в кризисе, а не пути выхода из него
[10:46]Павлов продолжит борьбу с ФСБ, G7 – с фейками, а Чехия – с ГРУ. Главное к 3 мая

02 мая, воскресенье

[18:49]В Перми женщина выстрелила в таксиста из-за высокой цены поездки
[17:14]Полиция устроила маски-шоу на премьере спектакля Театра.doc о протестах в Белоруссии
[16:53]Ливни, гром, молнии: в ночь на 3 мая в Москве выпадет 40% месячной нормы осадков
[15:53]Доктор Мясников может быть осужден из-за фена, чайника и микроволновки
[15:28]Россияне поразились, как по-разному Путин и Навальный поздравили их с Пасхой
[13:55]Жириновский потребовал не называть Путина президентом и закрыть КПРФ
[13:26]МВД запустит сервис "Антимошенник" для борьбы с телефонными аферистами в декабре 2021-го
[11:19]Мосгорсуд окончательно отказал Навальному в иске к Пескову из-за слов о работе на ЦРУ

01 мая, суббота

[18:00]Итальянское консульство начнет обновлять истекшие туристические визы с 3 мая
[17:24]Baza: В больницах Москвы появятся "тайные пациенты" из-за скандала с медсестрами

Фото: depositphotos
Цены вычитаются – здоровье прибавляется: как получить налоговый вычет на фитнес
Стоп-кадр: YouTube
Рецепт: бомбическая зубатка под маринадом
Фото: depositphotos
Айва батата не испортит: рецепт умопомрачительного салата
Фото: Global Look Press
Чем аллергику помочь весной?
Фото: depositphotos
Рецепт: Заводной апельсин. В кексе
Фото в статье: пресс-служба СТС
Бананы по-африкански, клубничное ризотто и йогуртовый торт: топ-3 фруктовых десертов
Фото в статье: depositphotos
Блины с копченым сыром, запеканка с кроликом и булгур: топ-4 необычных рецептов
Фото в статье: пресс-служба СТС
Дары моря на столе: Топ-3 блюд из морепродуктов от Александра Бельковича
Фото в статье: depositphotos
Грудка в глазури и кальмар с кускусом: два простых рецепта для незабываемого ужина
Фото: пресс-служба СТС
"Итальянка" на российской кухне: топ-3 рецепта пиццы от Александра Бельковича
sobesednik logo

Ученый назвал способ выявить COVID-19 по состоянию ногтей

Здоровье и дом - Здоровье
10:11, 05 мая 2021

Ученый назвал способ выявить COVID-19 по состоянию ногтей
Фото: твиттер @timspector
Фото: твиттер @timspector

Как рассказал британский профессор Тим Спектор, линии или бороздки на ногтях могут быть признаком того, что человек переболел коронавирусом, об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Metro.

Профессор опубликовал снимок ногтей одного из пациентов в твиттер и объяснил, как коронавирус меняет внешний вид ногтей человека. 

По мнению специалиста, при заражении человека коронавирусом на ногтях может проявиться четкая полоса роста ногтей в виде светлых горизонтальных линий на ногтевых пластинах. При этом они могут появиться не сразу, поскольку ногтям необходимо время, чтобы отрасти. 

Спектор предупредил, что внезапное появление такой линии на ногтях может быть незаметным, но также свидетельствовать о серьезных заболеваниях, не только о COVID-19, но и о кори, скарлатине, болезнях щитовидки, диабете или анемии. 

Ранее ученые заявили, что комнатные мухи могут распространять коронавирус в течении 24 часов после заражения. Ученые из Университета Канзаса обнаружили, что обычные комнатные мухи могут как бы подцеплять этот вирус из окружающей среды от инфицированных людей и переносить его в течении 24 часов после заражения. Более того, мухи способны механически передавать геномные РНК SARS-CoV-2 в окружающую среду в течении 24 часов после воздействия. 

Как отмечается, комнатные мухи активно распространяют бактериальные, вирусные и паразитарные заболевания, как людям, так и животным. Они могут переносить более 250 различных патогенов. Вирусные частицы оказываются как внутри, так и снаружи насекомого, оседая на его крыльях, лапах или ротовом аппарате. Ранее было доказано, что мухи механически передают коронавирусы, но в отношении COVID-19 это пока не подтверждено.

Теги: #коронавирус

Рубрика: Здоровье

Поделитесь статьей:

Фото: твиттер @timspector

Здоровье

Ученый назвал способ выявить COVID-19 по состоянию ногтей
Александр Мясников // Фото: Instagram

Здоровье

Защита от штаммов и свобода передвижений: Мясников рассказал, надо ли прививаться переболевшим
Фото: depositphotos

Здоровье

Чем вредно дробное питание, рассказала диетолог
Политика
Зачем в США делают ставку на Кудрина
"Напоминает 1937 год": Экономист рассказал о незавидном будущем России
"Зюганов идет на любые унижения": Павловский "раздавил" лидера КПРФ
"Власть хочет, чтобы люди забыли слово "Навальный": Белковский раскрыл план Кремля. Видео
Общество
План "Крепость" продолжает стремительно осуществляться: политолог оценил "ковидный занавес" для РФ
В Москве ужесточили масочный режим: что нужно знать о своих правах и обязанностях
"Володина – в отставку, бабуле – орден Мужества!": россияне "врезали" спикеру Госдумы
100 лет назад были придуманы духи Шанель №5: история ароматной легенды
Колумнисты
Нечаев Андрей

Нечаев
Андрей

Экономист

Я уже давно об этом говорю, но вот наконец и власти публично констатировали: финансовая ситуация в регионах на грани катастрофы и нужно каким-то образом начинать решать эти проблемы. Только вот способ, каким они предлагают их решать, всего лишь полумеры. Думаю, в 2029-м ситуация воспроизведется в тех же масштабах, что сейчас

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Фильм "Девятаев" – о подвиге советского летчика, сбежавшего из немецкого плена на бомбардировщике. Фильм можно (и нужно) смотреть в кинотеатрах с 29 апреля, он снят по воспоминаниям героя, которого до 1957 года готовы были считать предателем. Но самое интересное рассказал сын Михаила Девятаева: дело его отца до сих пор лежит в архивах под грифом "Секретно"

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Все эти люди отрывают от работы врачей и учителей, ничего созидательного при этом не делая. То есть они, по сути, портят жизнь тем, кто реально что-то меняет, и в этом заключается их главная обязанность. Причем сами они не получают от этой как бы работы ни малейшего удовольствия – я же вижу. Они приличные люди, вы что

Культура и ТВ
"Организм сам подсказал": Анна Снаткина раскрыла свой секрет победы над COVID-19
Газманов в Севастополе, Зара в Выборге: сколько потратят регионы на шоу 9 мая
Оторванный от реальности: О чем не расскажет сериал "Хрустальный"
Евгений Гришковец: Любить Россию труднее, чем Голландию или Бельгию
Шоу-бизнес
Грабила аптеку, ела сердце змеи: Глюк’oza рассказала о самых безумных поступках
Бородина загорает в Дубае, Петросян репетирует: Как звезды проводят майские
"Не мой человек": Бабкина рассказала, как ушла от первого мужа после аварии сына
Новый клип Филиппа Киркорова о психушке и набрал 2,5 млн просмотров за три дня

Здоровье
Защита от штаммов и свобода передвижений: Мясников рассказал, надо ли прививаться переболевшим
Чем вредно дробное питание, рассказала диетолог
Постившиеся дорываются до колбасок, и скорая задыхается: диетолог дал советы по разговению
Мыться мылом, гелем, просто водой? Как правильно ухаживать за кожей: советы косметолога
Туризм
"Обнуление наше все": туристы радуются отмене ПЦР-тестов для вернувшихся из Абхазии
Где в России не хуже, чем в Турции: 10 самых популярных мест
"Пирамидам хана! Русские идут": россияне с иронией встретили открытие границ с Египтом
Потапенко жестко раскритиковал двойной ПЦР-тест для туристов
Авто
Депутат Лысаков предложил отбирать автомобили у пьяных водителей
"Свою "ласточку" на растерзание никто не даст": Асланян не верит в "народный каршеринг"
Верующих поставят на счетчик: сможет ли РПЦ отменить платную парковку у храмов
"Это лишний геморрой": Шкуматов раскритиковал куплю-продажу авто через Госуслуги
Недвижимость
Миллиардер Рыбаков назвал ипотеку глупостью. Он прав или не прав?
Жилье и жулье: кто виноват в росте цен на недвижимость и когда он остановится
Эксперт рассказал, что будет с ценами на жилье в 2021-м после отмены льготной ипотеки
"Квартиры должны подешеветь": в России могут ввести льготную ипотеку на вторичное жильё
Свежий номер
Фото в статье: Юрий Феклистов
Муж называл ее Сосисочкой: раскрыты подробности личной жизни королевы Елизаветы II
Фото: стоп-кадр с YouTube
ГИБДД удалила данные об автомобиле предполагаемого отравителя Навального
// фото в статье: Global Look Press
Биржа иностранного труда: как агенты Штази и друзья Путина попадают в российские госкомпании
Владимир Колокольцев // Фото: Kremlin Pool / Global Look Press
Сын главы МВД Колокольцева получил около 70 млн от фирмы-владельца сайта эротических видео
Виктор Золотов // Фото: Global Look Press
Фирма зятя главы Росгвардии получит 193 млн от властей Петербурга после поручения Путина
Владимир Долинский // фото: Global Look Press
Владимир Долинский:
Как мы радовались Путину, надеялись и на него. Но...
Сергей Пускепалис // фото: Global Look Press
Сергей Пускепалис:
Россиянам нужно научиться принимать соседей
Виктор Добронравов // фото: Global Look Press
Виктор Добронравов:
Я никогда не жил в тени отца
Стоп-кадр: Youtube
Адвокат Илья Новиков:
При Путине позитивных изменений в судебной системе не будет
Лев Лещенко // фото: Андрей Струнин
Лев Лещенко:
Мне жаль людей, которые не жили в СССР. Такой коррупции там не было!
Настя Ивлеева и Элджей // Фото: Instagram
"Застукала мужа с подругой" Поклонники раскрыли возможную причину развода Насти Ивлеевой
Фото: Instagram
"Муж хочет меня уничтожить!" Успенская рассказала о разделе имущества с Плаксиным
Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович // Фото: Instagram
"Мое тело все в синяках!" Гогена Солнцева избила сковородкой жена-пенсионерка
Фото: Global Look Press
"Такая красота": Семенович рассказала про свою грудь оскорбившему ее Быстрову
Эдвард Бил // фото в статье: Instagram, соцсети
Блогер на дороге, или ДТП ради хайпа: мог ли Эдвард Бил специально устроить аварию?
Фото в статье: depositphotos
3 рецепта от шефа: пирог с грибами и шпинатом, кордон-блю и биточки с фаршем
Светлана Радионова // Фото: Global Look Press
Королева надзорных скандалов
Фото: соцсети
Гусь в семье – товарищ: под Москвой спасенная от съедения птица стала звездой Instagram
Сергей Махлай
Владелец ПАО "Тольяттиазот" Сергей Махлай ударился в теории заговоров
Фото: АГН "Москва"
Общественники: Коммунистам даже детей не жаль!
^