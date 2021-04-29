В Москве поликлиника пожаловалась на мать ребенка с диабетом после требований тест-полосок

Москвичка по имени Надежда сообщила порталу «Такие дела», что к ней в дом пришли сотрудники отдела соцзащиты в Текстильщиках. Они заявили, что на нее поступила жалоба от врачей поликлиники №48, от которых она требовала в достаточном количестве медизаделия для контроля сахара у своего ребенка с диабетом первого типа.

Сотрудники медучреждения пожаловались в региональной управление соцзащиты на невыполнение медицинских рекомендаций родителями.

Родители тратили по 12 тысяч рублей в месяц только на мониторинг глюкозы у шестилетнего сына. Сначала из государственного здравоохранения им выдавали по 4-6 полосок для замера глюкозы в день, хотя в сутки нужно около 20.

Общий доход семьи составляет 56 тысяч рублей. «Мы хотели, чтобы нам выдавали хоть что-то, что положено по закону. В больнице мне напрямую говорили, что бюджета на это нет. Им выделяют 500 тысяч в год на каждого ребенка с инвалидностью», — жалуется девушка.

В итоге мать добилась, чтобы по итогам врачебной комиссии ей выделили специглы для введения инсулина и полоски в объеме на три месяца. А следом произошла история с соцзащитой. Но органы опеки не нашли никаких нарушений в условиях воспитания ребенка.