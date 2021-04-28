Аллергиков в Москве от цветения березы спасет дождливая погода

Согласно данным пыльцевого мониторинга Allergotop, москвичам с аллергией на березу стоит подготовиться к ее активному пылению. Сейчас пальца березы находится на среднем уровне пыления.

Вместе с тем наблюдаются средний уровень наличия пыльцы клена на один кубический метр воздуха. Ниже показатели ольхи, вяза, ивы и кладоспориума. Также прогнозируется начало пыления альтернарии.

Но в пресс-службе столичного департамента природопользования и окружающей среды обнадеживают аллергиков, что дождливая погода, прогнозируемая в ближайшие дни, уменьшит концентрацию аллергена в воздухе.

«РИА Новости» уточняет со ссылкой на Реестр зеленых насаждений, что больше всего триггерных для аллергиков кленов и берез в столице находятся в районах Сокольники, Измайлово, Филевский парк и в парках Царицино и Кузьминки-Люблино.