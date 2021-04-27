Запущенный рак легких смогут лечить по-новому

Исследование указало на новые подходы в лечении запущенного мелкоклеточного рака легких.

Геномное исследование мелкоклеточного рака лёгких, проведённое учеными из Университета Огайо, позволило определить связанные с его жертвами молекулярные модели, у которых развивается резистентность к определенным методам лечения. Всего в сферу внимания ученых попали 60 опухолей у пяти пациентов.

Исследователи применяли секвенирование всего экзема и транскриптома, а также инструменты биоинформатики для выявления субклональной филогении и повторяющихся геномных изменений. Были определены отчётливые мутационные и молекулярные изменения четырех типов. По словам авторов работы, они получили новое представление о механизмах резистентности опухолей к лечению.

Следовательно, на этой основе могут быть разработаны более эффективные методы иммунотерапии и другие средства борьбы с мелкоклеточным раком легкого на поздней стадии. Обычно эти опухоли быстро прогрессируют и приводят к смерти, а лечение в запущенных случаях оказывается неэффективным. Больным предлагается паллиативная помощь, направленная лишь на смягчение симптомов.