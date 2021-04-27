Месяц рождения ребенка влияет на успехи в школе

Рождённые в конце года дети чаще сталкиваются с трудностями при обучении, как установили ученые из Финляндии.

Время рождения ребёнка может оказывать некоторое влияние на его академические успехи в школе и в других учебных заведениях. К такому любопытному выводу пришли финские ученые из Университета Турку, которые проанализировали месяцы рождения 400 000 детей в период с 1996 по 2002 год. Также изучалась их успеваемость.

Было установлено, что у детей младшего возраста в каждый возрастной когорте с большей вероятностью фиксируются нарушения в процессе обучения, и наиболее часто это происходит у тех, кто был рождён в декабре. Среди этой категории детей подобные проблемы возникали в два раза чаще, чем у тех, кто родился в январе. Авторы исследования полагают, что относительный возраст детей является важным фактором, который необходимо учитывать не только педагогам, но и педиатрам.

Но с чем же связана более низкая успеваемость у детей, рождённых в конце года? Они отправляются в школу менее зрелыми. Если ребёнок должен поступить в школу, к примеру, в семь лет, а день рождения у него в декабре, то родители часто отправляют его учиться шестилетним. При этом рожденные в начале года дети имеют гандикап в несколько месяцев, который позволяет им демонстрировать чуть большую успеваемость.