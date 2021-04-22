Новое лекарство помогает при рассеянном склерозе

В США подвели итоги исследования эффективности нового лекарства против рассеянного склероза.

Речь идёт о препарате понесимод, который был одобрен для лечения различных типов рассеянного склероза в марте 2021 года. Препарат может применяться как при наиболее распространённом ремитирующем-рецидивирующем РС, при котором обострения сменяются длительными ремиссиями, так и при активном вторично-прогрессирующем РС, который является наиболее тяжелой формой болезни. Здесь недуг прогрессирует без всяких рецидивов и быстро приводит к полной инвалидизации.

Исследование показало, чтоб понесимод значительно снижает усталость и в этом вопросе является более эффективным, чем препарат терифлуномид, который также активно применяется для лечения рецидивирующего рассеянного склероза. Но понесимод ещё и превосходит это лекарство в деле снижения частоты рецидивов. Кроме того, он сокращает риск появления новых или увеличения уже имеющихся очагов поражения миелиновой оболочки нервов, которые наблюдаются на МРТ.

Хотя заметного замедления развития рассеянного склероза у людей с вторично-прогрессирующей формой или сокращения инвалидности препарат не продемонстрировал, он всё же защитил их от появления новых очагов поражения миелинового слоя, которые можно отслеживать на МРТ. Также лекарство сокращало уровень усталости. Одну таблетку необходимо принимать раз в день в течение 14 суток, затем дозу увеличивают, а поддерживающая составляет 20 мг в сутки.