COVID-19 сопровождается дискриминацией по отношению к инвалидам

Проведённое учеными из Великобритании исследование показало, что люди с ограниченными возможностями чаще сталкиваются с дискриминацией во время пандемии COVID-19. А это подвергает их большему риску для здоровья и жизни. Речь идёт об опасности жестокого обращения, насилия и сложностях с психическим здоровьем.

Эта проблема особенно актуальна в странах с низким и средним уровнем дохода населения, поскольку здесь инвалиды сталкиваются с отсутствием приоритета при получении услуг от органов здравоохранения и образования. Из-за безработицы они страдают от бедности, а городская среда часто бывает неприспособленной к людям, которые, к примеру, передвигаются на инвалидных колясках. Результаты этого исследования излагает группа экспертов из Университета Бирмингема.

Ученые установили, что инвалиды получают меньшую защиту от коронавируса за счёт ограниченного доступа к средствам индивидуальной защиты и гигиены, среди них отмечается большее количество психических проблем, многие дети-инвалиды не возвращаются в школы. Среди этой категории лиц отмечается резкий рост бедности, их правами пренебрегают, вырастает интенсивность жестокого обращения, особенно в отношении женщин и девочек-инвалидов. Речь идёт, прежде всего, о семейных конфликтах и насилии со стороны лиц, осуществляющих уход.