В Москве оставят ограничения для мероприятий, а пенсионерам предложат бонусы за вакцинацию

РБК со ссылкой на близкий к мэрии источник сообщает, что в Москве не планируют в течение мая снимать ограничения на проведение массовых мероприятий

Из-за ощутимого прироста в числе заболеваний граждан коронавирусом могут быть отменены фестиваль «Цветочный джем», фестиваль «Пасхальный дар» и «Бессмертный полк».

«Смотреть будут на динамику заболеваемости и на заполненность коек. С учетом майских праздников ситуация может быть не самой простой», – говорит источник РБК.

Мэр Сергей Собянин в личном блоге подтвердил, что ситуация с коронавирусом в Москве ухудшается. С этой тревогой к нему якобы обратилась Торгово-промышленная палата столицы с просьбой стимулировать вакцинацию среди людей старше 60 лет.

Предполагается, что для граждан пенсионного возраста предусмотрят некоторую программу поощрения в виде скидок на некоторые товары и услуги в случае, если они пройдут вакцинацию.

«Средства на финансирование программы можно было бы собрать за счет пожертвований со стороны актива Московской торгово-промышленной палаты и другого социально ответственного бизнеса», – пишет Собянин.