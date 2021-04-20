При коронавирусе риск тромбоза в восемь раз выше чем при применении вакцины

Ученые выяснили, что риск возникновения тромбоза в головном мозге после перенесенного коронавируса примерно в восемь раз выше, чем риск, связанный с применением вакцины AstraZeneca. Об этом сообщает WEK.ru.

Согласно проведенным спциалистами исследованиям, около 40 человек из миллиона пострадали от образования тромбов в мозге через две недели после заражения коронавирусом и примерно каждый пятый случай был со смертельным исходом. При этом, по данным регулирующих органов, вакцина от Оксфордского университета и AstraZeneca связана с большим риском появления подобных тромбов примерно в четырех-пяти случаях на миллион.

Ученые считают, что эти данные помогут регуляторам и обществу лучше осознать риски при оценке побочных эффектов вакцин.

По мнению члена оксфордской группы исследователей профессора Пола Харрисона, появление тромбоза из-за коронавируса является более распространенным случаем, чем его обнаружение после использования вакцины. Тромбы встречаются «достаточно редко, чтобы не рассматривать их как побочный эффект», заявил профессор.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что считает тревожной текущую ситуацию с коронавирусом в мире. Представитель организации в России Мелита Вуйнович рассказала, что в течение семи недель подряд наблюдается рост числа случаев заболевания и в течение четырех недель – рост числа смертей. По ее словам, ВОЗ рекомендует пересматривать введённые способы борьбы с COVID-19, основываясь на эпидемиологической ситуации, и уделять повышенное внимание мерам предосторожности при международных поездках для сокращения случаев заболевания.