Фторированная вода повышает риск переломов шейки бедра у женщин

Даже безопасный уровень фтора в водопроводной воде увеличивает риск переломов шейки бедра, как показало исследование.

В США безопасным считается уровень фтора в воде от 0 до 1 мг на литр. Но даже при таких показателях, как установили ученые из Швеции, риск переломов шейки бедра у пожилых женщин вырастает. А эти переломы часто приводят к стойкой инвалидности и необратимому ухудшению качества жизни. Для многих пожилых людей тяжелые травмы становятся одной из причин ухода из жизни.

В ходе исследования, которое публикует журнал Environmental Health Perspectives, рассчитывались показатели фтора, получаемые из пищевых продуктов, напитков и водопроводной воды. Также измерялось содержание фтора в моче. Отметим, что шведы пьют воду из-под крана и избегают покупок бутилированной воды, а во многих странах всё происходит наоборот. На долю кофе, чая и водопроводной воды приходилось 78% потребления фтора и фторидов в рационе шведов.

Вероятность переломов шейки бедра вырастала у тех, кто имел самый высокий уровень фтора, оцениваемый по анализам мочи. Эти люди также получали максимум фторидов из продуктов питания и напитков. Содержание фтора в пище и моче были прямо связано с повышенным риском переломов шейки бедра. При этом, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, даже содержание фтора в 1,5 мг на литр является безопасным.