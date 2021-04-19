Тяжелым – 24 дня, легким – 12: ФОМС уточнил нормы госпитализации для COVID-пациентов

Фонд обязательного медицинского страхования поручил территориальным отделениям выборочно оценивать стационарное лечение тяжелых и крайне тяжелых случаев течения коронавирусной инфекции, пишет «Медвестник».

Предварительно федеральное ведомство уточнило условия оплаты стационарного лечения COVID-19. Например, на лечение ковида средней тяжести в условиях стационара выделяется 100 тысяч рублей. Тяжелый случай обойдется бюджету ФОМС в 200 тысяч рублей и более, в случае, если потребуется инвазивное насыщение крови кислородом.

Проверятся вместе с тем будет и длительность пребывания пациентов в стационарах. При легких и среднетяжелых формах на лечение в больнице предусмотрено 12-14 дней, при тяжелых и крайне тяжелых — 17-24 дня.

Также предусмотрен срок долечивания — 9 дней.