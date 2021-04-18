Врач предупредил об опасности приема лекарств без назначения специалиста

О том, чем может опасно самолечение без предварительной консультации с доктором, рассказал агентству «Прайм» врач общей практики Европейского Медицинского Центра Мохамед Али Вуада.

Врач рассказал, что россияне все чаще предпочитают использовать интернет или советы знакомых, чтобы поставить диагноз и выбрать самим себе лечение.

По словам Мохамеда, «кому-то это действительно удаётся, но крайне редко, чаще всего люди ошибаются в выборе препаратов. В лучшем случае их приём будет просто бессмысленным, в худшем — нанесёт организму вред».

Специалист предостерег от употребления антибактериальных препаратов по рекомендациям знакомых или интернета, потому что у каждого человека реакция на препарат отличается и нужно учитывать хронические заболевания и аллергические реакции на антибиотики при их выборе. Имея аллергию на один антибиотик, вы можете купить препарат из соседней группы и получить аллергическую реакцию.

«Более того, микробы, которые есть в нашем организме, приобретают определенную резистентность (устойчивость), если пользоваться антибактериальными средствами бесконтрольно. Такой подход очень опасен, поскольку может возникнуть мультирезистентность и в дальнейшем лечить пациента будет попросту нечем», – предупреждает врач.

По его мнению, стоит также учитывать препараты, которые нельзя применять при беременности или в период кормления. Некоторые лекарства могут блокировать или наоборот усиливать эффект друг от друга.

Мохамед Али Вуада. отмечает, что нельзя принимать препараты от повышенного артериального давления без назначения врача. Потому, что это приводит к сглаживанию симптомов, человек долгое время остаётся необследованным и его проблема лишь усугубляется.