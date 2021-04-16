Собаки по запаху находят COVID-19 с точностью в 96%

В ходе исследования ученые выяснили, что у собак имеется уникальная возможность по запаху распознавать коронавирус. Это можно использовать в целом ряде стран, где затруднительно проведение полноценного тестирования, требующего дорогостоящего лабораторного оборудования. Ранее собаки показали такие же способности в деле диагностики некоторых видов рака, а также опасного падения уровня сахара в крови среди диабетиков.

В экспериментах учёных Университета Пенсильвании принимали участие 9 собак, включая 8 лабрадоров и одну бельгийскую малинуа. Ранее этих животных не тренировали для медицинской диагностики. И более того, кинологи подчеркнули, что такие способности собак в диагностике не назовёшь чем-то простым, даже если учесть их уникальный нюх.

Ведь собаки должны демонстрировать высокую специфичность в деле распознавания запаха инфекций, когда они также сталкиваются со множеством других летающих в воздухе ароматов от разных людей. Именно поэтому животные демонстрируют предельную внимательность в поиске того самого запаха, что они и доказали. Животные распознавали коронавирус по образцам мочи.