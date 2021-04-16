Каждый 50-й пациент с COVID-19 в реанимации получает инсульт

Исследование показало, что 2% пациентов с коронавирусом в реанимационных отделениях сталкиваются с инсультами.

У 2% пациентов реанимаций с COVID-19 происходят инсульты. Это крайне опасное осложнение для и без того ослабленного организма. Отметим, что острое нарушение мозгового кровообращения делится на два типа — геморрагические и ишемические инсульты. Первые вызываются кровотечениями или кровоизлияниями в мозге, они чаще приводят к смерти. Вторые сопровождаются тромбами, и если пациенту оказывается срочная медицинская помощь, его можно спасти и даже избавить от инвалидности.

Крупное по масштабам исследование с участием 2 700 пациентов показало, что у людей с тяжелой формой COVID-19, попавших в реанимацию, инсульты происходят не слишком часто и редко приводят к смерти. Авторами исследования стали ученые из австралийского Университета Куинсленда. Периодичность инсульта в 2 случая на 100 пациентов реанимации кажется не очень значительной, но если учесть, что в отделения интенсивной терапии попадают десятки тысяч пациентов с ковидом, итоговая цифра всё равно будет достаточной.

Ранее ученые уже доказали, что тяжелая форма коронавируса может вызывать серьезные неврологические проблемы, а инсульт является одной из самых серьезных. Необходим анализ гораздо большего числа пациентов, чтобы определить истинное влияние коронавируса на риск инсульта.