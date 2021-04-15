Литва просит Данию поделиться вакциной AstraZeneca. Там её решили не применять

После решения Дании полностью отказаться от использования вакцины AstraZeneca власти Литвы, которая, как и многие другие страны, вовсе не спешит следовать примеру скандинавского государства, решили, что препарат не должен пропадать, и предложили передать его остатки для вакцинации населения страны.

«Мы обратились и сказали, что если Дания будет рассматривать возможность поделиться вакциной, то мы будем среди тех, кто готов ее принять», — приводит ТАСС слова премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните. Она добавила, что в её стране «наверняка найдутся люди, которые захотят привиться» AstraZeneca.

В Литве придерживаются мнения, что запрещать препарат не нужно, а граждане должны самостоятельно определиться, готовы ли они привиться им или нет.

В Дании накануне приняли окончательное решение о полном отказе от этой вакцины. Пока это единственное государство мира, поступившее столь категоричным образом, хотя, например, США в принципе не используют вакцину от AstraZenecа, так как обладают достаточным запасом вакцин Pfizer и Moderna, хотя с недавно одобренным препаратом от Johnson&Johnson также начали возникать проблемы, на первый взгляд напоминающие побочные эффекты от AstraZenecа.

Препарат компании AstraZeneca в крайне редких случаях (один на несколько сотен тысяч) приводит к проблемам свертываемости крови и образованию тромбов в головном мозге. Зафиксировано несколько летальных исходов. Побочные эффекты вакцины уже признали многие европейские регуляторы.