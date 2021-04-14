Лечение антителами не дает коронавирусу отправить человека в реанимацию

Терапия моноклональными антителами на ранней стадии COVID-19 может быть полезной для пациентов.

Крупномасштабное исследование американских ученых оценило эффективность терапии нейтрализующими моноклональными антителами в деле предотвращения тяжёлых форм коронавируса. Эту терапию необходимо использовать на легкой и средней стадии COVID-19 для того, чтобы не позволить пациентам позднее переместиться в реанимацию для получения кислородной терапии или искусственной вентиляции лёгких, когда прогноз становится неблагоприятным.

Результаты исследования показали, что своевременно начатая терапия антителами может стать решающим фактором в деле защиты пациентов из группы риска от тяжёлой формы коронавируса. Отметим, что за более чем год существования пандемии ученые уже научились определять с известной долей точности, каким людям эта болезнь угрожает более всего, и у кого максимально высокий риск перехода заболевания в тяжелую стадию. Прежде всего, это касается пациентов с диабетом и ожирением, представителей старшей возрастной группы, а также жертв легочных болезней.

Пока в распоряжении медицины нет специфических лекарств именно для лечения коронавируса, врачами используются одобренные против других недугов медикаменты. К таким относят стероид дексаметазон, противовирусный препарат ремдесивир и средство для лечения гриппа фавипиравир. И вот теперь доказано, что в данный арсенал можно включать и моноклональные антитела.