Больные десны могут довести до старческого слабоумия

Исследователи впервые выявили связь между старческим слабоумием и заболеваниями дёсен.

Ученые из Нью-Йоркского университета доказали, что изменение баланса бактерий в полости рта чревато повышенным риском развития болезни Альцгеймера. Во рту человека скапливаются вредные и полезные бактерии, но если мы недостаточно активно чистим зубы и пользуемся зубной нитью, то верх одерживают именно опасные микроорганизмы. А они могут спровоцировать появление двух видов белков, связанных с развитием болезни Альцгеймера.

Бета-амилоидные белки в мозге человека склеиваются вместе и образуют характерные узлы или бляшки, по которым можно судить о риске развития старческого слабоумия. Тау белки скапливаются в нервных клетках и формируют специфические клубки. Наблюдения показали, что чем больший объем вредных микроорганизмов накапливается в полости рта, тем выше риск появления в организме человека двух коварных белков.

Исследование углубляет понимание того, что вызывающие воспаления заболевания могут способствовать скоплениям опасных белков в теле человека. Ну а мы получаем ещё один мощный аргумент в пользу того, чтобы тратить на чистку зубов не менее двух минут утром и вечером, а также использовать зубную нить.