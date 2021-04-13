США ставит на паузу применение вакцины J&J из-за шести случаев появления тромбов

Федеральное агентство здравоохранения США рекомендует немедленно приостановить использование однокомпонентной вакцины от коронавируса, производимой компанией Johnson&Johnson. Регулятор исследует возможную связь между шестью выявленными случаями развития у привившихся ей людей редких заболеваний, связанных с возникновением тромбов.

«Мы рекомендуем сделать паузу в использовании этой вакцины из соображений осторожности, — говорится в заявлении специалистов ведомства. — В настоящее время эти побочные эффекты крайне редки».

Как пишет The New Yourk Times, всего выявлено шесть случаев развития таких болезней у женщин от 18 до 48 лет. Одна из них скончалась, а другая находится в критическом состоянии. При этом всего в США препарат уже использовали для вакцинации 6,8 миллиона человек. Таким образом, можно говорить о том, что этот побочный эффект возникает не чаще чем в одном случае на миллион. При этом ожидается, что несмотря на рекомендательный характер заявления, оно будет исполнено федеральными ведомствами.

Как отмечает Reuters, на фоне этой новости акции J&J уже упали на 3%.

Ограничение использования препарата последовало менее чем через неделю после того, как регулятор заявил о начале проверки четырех редких случаев побочных эффектов. Также уточняется, что избавление от сгустков крови отличается от лечения, которое обычно назначают в подобных случаях, что вызывает особое беспокойство у федеральных министерств.

NYT пишет, что пока неясно, повредит ли решение регулятора планам администрации Джо Байдена по вакцинации населения США. J&J не является главным поставщиком вакцины, но их препарат все равно вносит заметный вклад в общую вакцинацию, также он проще в транспортировке, чем вакцины Pfizer и Moderna.

По последним данным Центра по контролю заболеваний (ЦКЗ) США, в стране хотя бы одной дозой уже привиты 120 миллионов человек или 36,4% населения. При этом полностью привиты 74 миллиона американцев или 22,3% населения. США пока обладает достаточным запасом: даже если исключить 10 миллионов ещё не использованных доз препарата J&J, там остается ещё порядка 37 миллионов доз вакцины.