Появление новых родинок и различных пятен может свидетельствовать о раке кожи

Британские врачи назвали три признака, которые могут указывать на рак кожи. Об этом со ссылкой на данные британских медиков пишет газета Express.

По словам специалистов, рак на коже виден, но необходимо знать, что вы ищите. Они отмечают, что раннее получение помощи крайне важно, а тот, кто рассчитывает на улучшение состояния, откладывая визит к врачу, рискует жизнью.

По мнению экспертов, есть три основных признака, которые могут указывать на то, что вам требуется помощь.

Первый признак, на который следует обратить внимание — это появление новых родинок и различных пятен после 21 года.

Опасения также должны вызвать изменения цвета, формы, размера и текстуры пятен на коже.

Под наблюдением специалиста должны находиться родинки, которые постоянно чешутся, болят, а также кровоточат или покрываются коркой на протяжении трех и более недель.

Врачи рекомендуют в случае, если наблюдается хотя бы один из этих признаков, незамедлительно записаться на прием к терапевту или дерматологу.

Ранее врачи предупредили о том, что горячий чай может вызывать рак. Врач-гастроэнтеролог, профессор Ведат Гёрал рассказал, что употребления напитка сразу после заваривания может спровоцировать развитие рака пищевода. По словам Гёрала, риск развития заболевания возрастает вдвое для курильщика и в пять раз для человека, употребляющего алкоголь.