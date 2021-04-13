Москвичей начали вакцинировать на дому. В первую очередь – маломобильных

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что с сегодняшнего дня, 13 апреля, в столице прививку от коронавируса можно будет сделать не выходя из дома. Первым делом вакцинировать выездные бригады будут маломобильных людей, находящихся на соцобслуживании.

«В первую очередь это коснется тех людей, которые получают социальное обслуживание на дому и испытывают трудности в самостоятельном передвижении. Таких жителей в Москве порядка 120 тысяч», — передает слова чиновника РБК.

В разных частях Москвы в этих целях сформировано уже 66 бригад из персонала городских поликлиник. Никаких заявок заполнять не нужно, списки нуждающихся в надомном уходе будут переданы органами соцзащиты. Предполагается, что их посещение будут согласовывать заранее, причем приходить будут лишь к тем, кто согласится вакцинироваться.