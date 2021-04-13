Госбюджет может взять на себя транспортировку и реабилитацию доноров костного мозга

В Госдуме рассмотрят законопроект правительства о расширении прав доноров костного мозга, органов и тканей, сообщает Vademecum.

Лечение, диагностика, и медицинская реабилитация доноров в предлагаемых поправках будет осуществляться за счет средств Фонда обязательного медицинского здравоохранения. В текущем законодательстве доноры тоже получили помощь, но в порядке лечения в следствие проведенной операции. Теперь показание к лечению после донорской операции будет определено отдельной статьей.

Из федерального бюджета предлагается покрывать транспортировку доноров к месту донации. Сейчас, чтобы человек мог добраться до акцептора (человека, который получит донорский материал), расходы покрывают НКО или внебюджетные ресурсы медорганизаций, занятых трансплантацией.

В законодательстве также должно появится понятие «Федеральный регистр доноров костного мозга». Единый список потенциальных доноров станет доступным не только для госучреждений, но и для медорганизаций другой формы собственности.

С 2021 по 2023 годы для реализации законопроекта потребуется 2,9 миллиарда рублей.

«Росбалт» пишет, что в поправках также определено, что изъятие органов у умершего пациента для донации запрещено, если при жизни он установил, что против донорства из своего организма.