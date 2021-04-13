В 70% стран, с которыми у РФ есть авиасообщение, ухудшается эпидобстановка

Во время брифинга Роспотребнадзора глава ведомства Анна Попова сообщила, что у 21 из 30 стран, с которыми у России есть авиасообщение, наблюдается ухудшение эпидемиологической обстановки.

Ранее стало известно о прекращении полетов в сторону Турции и Танзании, где прирост превышает российские показания в десять раз, пишет «Интерфакс».

«Если в РФ 45 случаев (коронавируса) на 100 тыс. населения, то в Турции этот показатель составил 455 на 100 тыс. за 14-ю неделю текущего года», — поясняет Анна Попова.

Речи об ограничении перелетов по иным направлениям пока не ведется.