Правительство сократило финансирование фармотрасли

На 4,6 миллиарда рублей сокращено финансирование программы развития фармотрасли. Об этом сообщает профильный телеграм-канал «Без рецепта» со ссылкой на постановление правительства.

На госпрограмму до 2024 года заложено 39,7 миллиарда рублей, хотя ранее было заложено 44,3 миллиарда.

На 38% сократилось финансирование подпрограммы развития производства лекарств. Возможно, ситуация денежными вложениями со стороны государства улучшится в 2023-2024 годах. В допфинансирование там заложено по 933 миллиона рублей.

Соответственно ожидаемые результаты от программы тоже снижены. Если в изначальном проекте предполагалось, что доля отечественной фармпродукции на рынке должна достигать 43%, то теперь ожидания снижены до 40%.

Ожидания по экспорту наоборот увеличены со 156 миллиардов до 180 миллиардов рублей.