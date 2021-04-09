Продлить молодость можно с помощью физической активности, хорошего сна и труда

О том, с помощью чего можно продлить молодость организма, рассказал врач-терапевт высшей категории, глава дирекции по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный.

В беседе с «РИА Новости» эксперт заявил, что поддержанию молодости поможет физическая активность, правильное питание, потребление необходимого количества воды, полноценный сон и труд. Врач также напомнил о важности регулярной диспансеризации и осмотров, которые помогут выявить болезни на ранних стадиях.

Отмечая важность труда, медик пояснил, что работа помогает сохранить интеллектуальный потенциал и физическое состояние на достойном уровне. «Люди, которые трудятся после выхода на пенсию, они живут дольше, это общепризнанно. Но желательно, чтобы работа была без нервов и связана с умственным трудом», — подчеркнул Безымянный.

По мнению специалиста, состариться можно за очень короткий промежуток времени. Для этого достаточно мало двигаться, неправильно питаться, курить и подвергать себя стрессам. «Иногда в свои 27 человек превращается в глубокого старика, как в эмоциональном плане, так и в физическом состоянии», — отметил терапевт.

Но то же самое может произойти и в обратную сторону, добавил он. «Огромное количество есть людей преклонного возраста, которые занимаются йогой, питаются здоровой пищей, двигаются, ходят в парки, занимаются "Активным долголетием". И по внутренним ощущениям, внешнему виду и улыбке в глазах — им больше 35-40 лет не дашь», — констатировал Безымянный.