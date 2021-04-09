У женщин с лишним весом тяжелее протекают месячные

Ожирение связано с более тяжелыми менструациями и нарушениями в деле восстановления матки.

Ученые из Университета Эдинбурга нашли ещё одну вескую причину для того, чтобы женщины уменьшили массу тела. Эксперименты на лабораторных животных и людях показали, что при ожирении менструации протекают с большей кровопотерей, и она может быть следствием усиленного воспалительного процесса в слизистой оболочке матки, что замедляет её восстановление.

Исследователи выявили слабую, но статистически существенную связь между ростом индекса массы тела и более тяжёлыми менструациями. Наблюдая за лабораторными мышами, ученые обнаружили, что после сброса слизистой оболочки матки у мышей на диете с высоким содержанием жира восстановление оставшейся оболочки этого органа проходило более медленно по сравнению с грызунами на нормальной диете.

Результаты исследования показывают, что женщины с ожирением могут испытывать более тяжелые менструации из-за активизации местных воспалительных процессов и задержки восстановления слизистой оболочки матки. Эти выводы ученые изложили в Journal of Endocrinology.