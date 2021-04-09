Врач назвал усталость симптомом, при котором необходимо обратиться в поликлинику

Основанием для незамедлительного обращения к врачу является: снижение работоспособности, появившееся чувство усталости, а также любое изменение в привычном образе жизни.

Об этом рассказал в интервью «РИА Новости» врач-терапевт высшей категории, директор дирекции по координации деятельности медорганизаций департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный.

По мнению медика, если вы заметили у себя такие симптомы как повышение артериального давления, боль в суставах, появившееся чувство усталости, снижение работоспособности, ухудшение памяти, то ни в коем случае нельзя терпеть это и откладывать поход к врачу.

По словам терапевта, обращение к специалисту также необходимо в случае изменения в привычном образе жизни, если человек вдруг резко похудел или набрал вес, стал нервным, перестал высыпаться, у него стали выпадать волосы, появились высыпания на коже, боль, изжога.

Безымянный отметил, что при болях в груди, в животе или при появлении острой головной боли стоит незамедлительно вызывать скорую помощь, не дожидаясь приема в медучреждении.

Ранее Sobedednik.ru писал о том, как, согласно рекомендациям Безымянного, продлить молодость. По его словам, помочь в этом способны физическая активность, хороший сон и умственный труд.