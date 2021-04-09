Нехватка жира в рационе снижает уровень тестостерона

Диета с низким содержанием жира снижает уровень тестостерона в организме мужчин.

Исследователи из США доказали, что диета с небольшим количеством жирных продуктов может уменьшить показатели тестостерона в организме у мужчин. Уровень этого мужского гормона крайне важен для здоровья сильного пола. Чем его показатель ниже, тем выше опасность сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и старческого слабоумия. Низкий тестостерон не позволяет полноценно заниматься спортом, он опасен для психики и сексуального здоровья.

В ходе исследования ученые проанализировали 6 научных работ с участием 206 человек. Вначале они находились на диете, 40% которой представляли жиры, а затем на рационе с содержанием жиров не выше 20%. В первом случае уровень тестостерона сокращался на 10-15%. И особенно страдали мужчины на вегетарианских диетах, при которых мужской гормон уменьшался на целых 26%.

Необходимо провести дальнейшие исследования для того, чтобы понять, почему жиры так важны для показателей тестостерона. Ну а пока представителям сильного пола, которые страдают от гипогонадизма (патология уровня тестостерона), лучше воздерживаться от рациона, где не хватает жиров.